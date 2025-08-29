Мессенджер MAX
29 августа, 12:12

Выяснилось, почему Киев хоронит погибших солдат ВСУ как неизвестных

Шарий: Погибших бойцов ВСУ хоронят как неизвестных, чтобы не платить компенсации

Кладбище ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские власти практикуют захоронение погибших военнослужащих ВСУ как неизвестных солдат с целью избежать выплаты компенсаций родственникам. Об этом в соцсетях заявил украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя открытие национального военного мемориального кладбища под Киевом.

«Был потрясён, увидев и прочтя о том, что на новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ. 21-й век, «неизвестные солдаты». Такие «неизвестные солдаты» — это, конечно же, отсутствие выплат», — отметил Шарий.

Блогер подчеркнул, что подобная практика лишает родственников погибших не только материальной компенсации, но и возможности обрести душевный покой, поскольку официально солдаты остаются пропавшими без вести. Кроме того, Шарий обратил внимание на экологические проблемы выбранного для кладбища места — высокий уровень грунтовых вод может привести к вымыванию останков.

Местные жители перед открытием кладбища провели акцию протеста, указывая, что захоронения на охраняемой территории угрожают природе. Плакаты протестующих гласили: «Не хороните героев в болоте».

По данным, обнародованным после взлома базы данных украинского Генштаба, общие потери ВСУ составляют 1,7 миллиона человек. В случае официального признания этих цифр, киевским властям придётся выплатить семьям погибших более 25,5 триллиона гривен (около 630 миллиардов долларов).

Алиса Хуссаин
