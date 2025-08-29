Задержания под крики «Позор»: Киевляне восстали против Зеленского из-за военного кладбища
Страна.ua: Протест против военного кладбища в Киеве закончился задержаниями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Жители Киевской области выразили протест против строительства национального военного кладбища в селе Мархалевка Фастовского района, сообщила «Страна.ua».
По данным издания, местные жители собрались у кладбища с плакатами, протестуя против экологических рисков, связанных с высоким уровнем грунтовых вод, которые могут подтопить могилы и создать угрозу для 12 близлежащих сел. Они также заявили, что доказали в суде незаконность выделения природоохранного участка под строительство. Несмотря на протесты, в том числе акцию 29 августа, церемония открытия с участием Владимира Зеленского состоялась. На опубликованных в видео видно, как полиция и спецподразделения в красных беретах задерживали около 10 протестующих, грузили их в автобусы, а участники акции выкрикивали обвинения в адрес властей и государства.
Верховная рада в 2022 году решила создать национальное военное кладбище. Первоначально его планировали разместить на Лысой горе в Киеве, но отказались из-за статуса заповедника. Затем рассматривался участок в Быковне, но и он был отклонен из-за наличия захоронений жертв репрессий и неизученности территории.
Ранее были обнародованы сведения о местах захоронений иностранных бойцов на территории Украины. Отмечается, что иностранные граждане после гибели не отправляются на родину для погребения. Вместо этого их хоронят непосредственно на украинской земле. Предполагается, что такая практика призвана скрыть истинные масштабы потерь среди зарубежных наёмников, задействованных в составе ВСУ.