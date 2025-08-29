Задержания под крики «Позор»: Киевляне восстали против Зеленского из-за военного кладбища

По данным издания, местные жители собрались у кладбища с плакатами, протестуя против экологических рисков, связанных с высоким уровнем грунтовых вод, которые могут подтопить могилы и создать угрозу для 12 близлежащих сел. Они также заявили, что доказали в суде незаконность выделения природоохранного участка под строительство. Несмотря на протесты, в том числе акцию 29 августа, церемония открытия с участием Владимира Зеленского состоялась. На опубликованных в видео видно, как полиция и спецподразделения в красных беретах задерживали около 10 протестующих, грузили их в автобусы, а участники акции выкрикивали обвинения в адрес властей и государства.