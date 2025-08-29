На 120 тысяч мест: Зеленский открыл огромное военное кладбище под Киевом

Под Киевом открылось Национальное военное мемориальное кладбище, сообщает «Страна.ua». Сегодня там состоялось первое захоронение, на котором присутствовали Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, главком ВСУ Александр Сырский и другие. Земле были преданы останки пятерых неизвестных солдат.







На данный момент построен лишь первый этап комплекса, вмещающий 6000 мест. Общая же запланированная вместимость составляет от 120 до 130 тысяч мест. Открытие кладбища состоялось с опозданием на год.