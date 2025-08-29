Мессенджер MAX
29 августа, 09:35

На 120 тысяч мест: Зеленский открыл огромное военное кладбище под Киевом

Зеленский открыл под Киевом военное кладбище на 120 тысяч мест

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Под Киевом открылось Национальное военное мемориальное кладбище, сообщает «Страна.ua». Сегодня там состоялось первое захоронение, на котором присутствовали Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, главком ВСУ Александр Сырский и другие. Земле были преданы останки пятерых неизвестных солдат.

На данный момент построен лишь первый этап комплекса, вмещающий 6000 мест. Общая же запланированная вместимость составляет от 120 до 130 тысяч мест. Открытие кладбища состоялось с опозданием на год.

Зеленский скрывает масштабы потерь: Украина утопает в могилах, кладбища трещат по швам
Ранее были обнародованы сведения о местах захоронений иностранных бойцов на территории Украины. Отмечается, что иностранные граждане после гибели не отправляются на родину для погребения. Вместо этого их хоронят непосредственно на украинской земле. Предполагается, что такая практика призвана скрыть истинные масштабы потерь среди зарубежных наёмников, задействованных в составе ВСУ.

Наталья Демьянова
