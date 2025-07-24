Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, после гибели не возвращаются на родину, а предаются земле прямо на украинской территории. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наёмников хоронят на Украине», — приводит сообщение представителя силовых структур ТАСС.

По его словам, таким образом пытаются не допустить распространения сведений о масштабах потерь среди иностранных граждан, сражающихся за Вооружённые силы Украины. Это, как утверждается, связано с риском общественной реакции в странах, откуда прибыли наёмники, в частности в Великобритании.