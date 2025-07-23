Корейские и польские наёмники сбежали от ВСУ, едва взяв оружие в руки
ТАСС: Часть украинских наёмников расторгла контракт с ВСУ, попав на передовую
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Наёмники из Польши и Южной Кореи, получив оплату за обучение и оказавшись в селе Садки на передовой Сумской области, решили расторгнуть контракт с Вооружёнными силами Украины. Об этом рассказали в силовых структурах РФ.
«Часть наёмников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно», — сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что, несмотря на это, в Украине много бывших военных из Европы и Северной Америки, обладающих боевым опытом, но ушедших в отставку из своих армий.
В районе села Садки украинская армия столкнулась с большими трудностями. Ранее ВС РФ там разгромили почти полностью целую бригаду десантников ВСУ. Речь идёт о подразделении из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которое считается весьма боеспособным.