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Регион
23 июля, 05:45

Корейские и польские наёмники сбежали от ВСУ, едва взяв оружие в руки

ТАСС: Часть украинских наёмников расторгла контракт с ВСУ, попав на передовую

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Наёмники из Польши и Южной Кореи, получив оплату за обучение и оказавшись в селе Садки на передовой Сумской области, решили расторгнуть контракт с Вооружёнными силами Украины. Об этом рассказали в силовых структурах РФ.

«Часть наёмников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно»,сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что, несмотря на это, в Украине много бывших военных из Европы и Северной Америки, обладающих боевым опытом, но ушедших в отставку из своих армий.
Бригаду ВСУ из южнокорейцев забросили на поле боя на одном из самых горячих участков
Бригаду ВСУ из южнокорейцев забросили на поле боя на одном из самых горячих участков

В районе села Садки украинская армия столкнулась с большими трудностями. Ранее ВС РФ там разгромили почти полностью целую бригаду десантников ВСУ. Речь идёт о подразделении из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которое считается весьма боеспособным.

Мария Любицкая
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