Наёмники из Польши и Южной Кореи, получив оплату за обучение и оказавшись в селе Садки на передовой Сумской области, решили расторгнуть контракт с Вооружёнными силами Украины. Об этом рассказали в силовых структурах РФ.

«Часть наёмников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно», — сказал собеседник ТАСС.