ВСУ пополняют свои ряды наёмниками из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии. Об этом сообщил пленный украинский солдат Анатолий Стягайло, который видел их во время подготовки в Черкасской области. Его слова приводит Минобороны РФ.

«Иностранных наёмников видел в Черкасской области, в учебке. Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец», — сказал он.

Сколько именно наёмников было, военнослужащий не уточнил, но добавил, что после учебки их забросили воевать в Сумскую область.

Стягайло служил в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен после того, как был атакован украинским FPV-дроном и сдался российским военнослужащим группировки «Север».