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Регион
22 июля, 10:14

Пленный солдат ВСУ заявил, что вместе с ним в учебке тренировались наёмники из 6 стран

Пленный Стягайло: В ВСУ есть наёмники из Японии, Польши, США, ФРГ, Ирландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz

ВСУ пополняют свои ряды наёмниками из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии. Об этом сообщил пленный украинский солдат Анатолий Стягайло, который видел их во время подготовки в Черкасской области. Его слова приводит Минобороны РФ.

«Иностранных наёмников видел в Черкасской области, в учебке. Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец», — сказал он.

Сколько именно наёмников было, военнослужащий не уточнил, но добавил, что после учебки их забросили воевать в Сумскую область.

Стягайло служил в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен после того, как был атакован украинским FPV-дроном и сдался российским военнослужащим группировки «Север».

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Ранее Life.ru рассказывал, что мэр города Курахово платил деньги наёмникам из своего кармана за убийство мирных жителей, чтобы потом обвинять в этом российскую армию. По людям наносились удары, а уже через 10 минут на месте были западные журналисты, готовые клепать репортажи.

Владимир Озеров
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