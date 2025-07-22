Пленный солдат ВСУ заявил, что вместе с ним в учебке тренировались наёмники из 6 стран
Пленный Стягайло: В ВСУ есть наёмники из Японии, Польши, США, ФРГ, Ирландии
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ВСУ пополняют свои ряды наёмниками из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии. Об этом сообщил пленный украинский солдат Анатолий Стягайло, который видел их во время подготовки в Черкасской области. Его слова приводит Минобороны РФ.
«Иностранных наёмников видел в Черкасской области, в учебке. Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец», — сказал он.
Сколько именно наёмников было, военнослужащий не уточнил, но добавил, что после учебки их забросили воевать в Сумскую область.
Стягайло служил в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен после того, как был атакован украинским FPV-дроном и сдался российским военнослужащим группировки «Север».
Ранее Life.ru рассказывал, что мэр города Курахово платил деньги наёмникам из своего кармана за убийство мирных жителей, чтобы потом обвинять в этом российскую армию. По людям наносились удары, а уже через 10 минут на месте были западные журналисты, готовые клепать репортажи.