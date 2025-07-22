После освобождения города Курахово российскими войсками местные жители рассказали журналистам РИА «Новости» о действиях бывшего украинского мэра Романа Падуна. По их словам, чиновник организовывал обстрелы мирного населения с целью последующего обвинения Российской армии.

Один из местных жителей по имени Денис сообщил, что обстрелы начинались, когда люди выходили с работы. Мэр лично приезжал и платил наёмникам, а затем заявлял, что это работа россиян. По его наблюдениям, атаки происходили ранним утром около 4:45, причём журналисты появлялись на месте уже через 10 минут после взрывов.

Другой свидетель, Виталий, заявил, что военные ВСУ якобы отказались участвовать в этих провокациях. Он рассказал, что когда Падун предложил им деньги за обстрелы, они его «послали». Жители считают, что бывший мэр преследовал две цели: принудить население к бегству из города и получить средства на восстановление повреждённых зданий.

Особое возмущение, по словам местных жителей, вызвал приказ Падуна о вырубке тополей в центре города, которые служили естественным укрытием от украинских беспилотников.