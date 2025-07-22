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Регион
22 июля, 04:50

Украинский мэр Курахово Падун платил наёмникам за удары по мирному населению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

После освобождения города Курахово российскими войсками местные жители рассказали журналистам РИА «Новости» о действиях бывшего украинского мэра Романа Падуна. По их словам, чиновник организовывал обстрелы мирного населения с целью последующего обвинения Российской армии.

Один из местных жителей по имени Денис сообщил, что обстрелы начинались, когда люди выходили с работы. Мэр лично приезжал и платил наёмникам, а затем заявлял, что это работа россиян. По его наблюдениям, атаки происходили ранним утром около 4:45, причём журналисты появлялись на месте уже через 10 минут после взрывов.

Другой свидетель, Виталий, заявил, что военные ВСУ якобы отказались участвовать в этих провокациях. Он рассказал, что когда Падун предложил им деньги за обстрелы, они его «послали». Жители считают, что бывший мэр преследовал две цели: принудить население к бегству из города и получить средства на восстановление повреждённых зданий.

Особое возмущение, по словам местных жителей, вызвал приказ Падуна о вырубке тополей в центре города, которые служили естественным укрытием от украинских беспилотников.

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Напомним, что город Курахово, расположенный в 46 км от Донецка, был освобождён 6 января. Этот крупный населённый пункт имеет стратегическое значение для контроля над юго-западной частью Донбасса.

Артём Гапоненко
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