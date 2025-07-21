Испанского наёмника-блогера из ВСУ настигло возмездие за «‎сериал» об убийствах россиян

Верховный суд Донецкой Народной Республики в вынесенном заочно приговоре признал 28-летнего наёмника из Испании Давида Фернандеса виновным в участии в вооружённом конфликте на стороне ВСУ. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Давид Фернандес. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«За ежемесячное вознаграждение клеврет киевского режима с испанским паспортом превратил своё пребывание на Украине в сериал для подписчиков. Подобные ролики Давид Фернандес публикует в социальных сетях в перерывах между террористическими атаками и убийством мирных жителей», — рассказали в Генпрокуратуре.

Установлено, что весной 2022 года Фернандес прибыл в Украину и добровольно вступил в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ. Позднее, после реорганизации, он был переведён в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка.

На подготовительных базах он прошёл специализированное обучение, включающее обращение с оружием, изучение тактики и методов ведения боевых операций. Ему выдали оружие, патроны, снаряжение и одели в форму. С этого момента и до апреля 2025 года Фернандес принимал активное участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Наёмнику-блогеру удалось заработать более трёх миллионов рублей. Учитывая позицию обвинения, суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.