Украинский командир рассказал о расценках взяток в ВСУ

В рядах ВСУ используется коррупционная схема при распределении мобилизованных. О ней рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ротан Крымский с позывным Крым, раскрыв конкретные суммы взяток.

По его словам, при попытке забрать недавно мобилизованного знакомого в своё подразделение, в территориальном центре комплектования ему назвали конкретные расценки: 8 000 долларов за распределение в определённую бригаду и 30 000 долларов за полное освобождение от службы с «гарантиями».

«Конечно за 8000$ мобилизовать мне его немного не хватает денег, наверное, надо начинать красть соляру и откладывать на такие добрые дела», — заявил командир.