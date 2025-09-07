Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 12:04

Украинский командир рассказал о расценках взяток в ВСУ

В рядах ВСУ используется коррупционная схема при распределении мобилизованных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

В рядах ВСУ используется коррупционная схема при распределении мобилизованных. О ней рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ротан Крымский с позывным Крым, раскрыв конкретные суммы взяток.

По его словам, при попытке забрать недавно мобилизованного знакомого в своё подразделение, в территориальном центре комплектования ему назвали конкретные расценки: 8 000 долларов за распределение в определённую бригаду и 30 000 долларов за полное освобождение от службы с «гарантиями».

«Конечно за 8000$ мобилизовать мне его немного не хватает денег, наверное, надо начинать красть соляру и откладывать на такие добрые дела», — заявил командир.

«Бронь за взятку»: Военный эксперт раскрыл, где украинцы массово спасаются от мобилизации
«Бронь за взятку»: Военный эксперт раскрыл, где украинцы массово спасаются от мобилизации

А ранее Life.ru сообщал, как ушлый комбат ВСУ организовал схему получения взяток от бойцов, желающих сбежать с фронта. Сообщается, что он продаёт бессрочные отпуска своим подчинённым, а ранее также числился командиром разведроты.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar