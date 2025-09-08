Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 07:54

«Месяц испытаний»: Сырский объявил о превосходстве Армии России над ВСУ в 3-6 раз

Главком Сырский признал, что Армия России многократно превосходит ВСУ в мощи

Обложка © president.gov.ua

Российская армия имеет огромное преимущество в количестве солдат и оружия на поле боя с украинскими войсками, разницу можно оценить как минимум в 3-6 раз. С таким признанием выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник имеет трёхкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях <…> может преобладать в 4-6 раз», — написал он в соцсети.

Также Сырский посетовал, что август стал для украинской армии «месяцем больших испытаний». По его мнению, наиболее критическая ситуация сложилась для Киева на четырёх направлениях: красноармейское, добропольское, новопавловское и краснолиманское. Главком добавил, что ВСУ завершают переход на корпусную структуру, что, предположительно, должно облегчить участь украинских солдат. «Армейские корпуса обретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности», — пояснил Сырский.

Ранее Сырский сообщил, что солдатам ВСУ приходится даже в учебных центрах жить под землёй из-за российских ракетных атак и беспилотников. Он признал, что армия РФ хорошо владеет тактикой боя.

Татьяна Миссуми
