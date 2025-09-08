Турецкая газета Aydinlik опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлён разговор главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского. На записи политики обсуждают дефицит боеприпасов и возможное вовлечение американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* в лоббирование интересов Киева.

Издание заявляет, что в беседе звучат намёки на коррупционные схемы, однако подчёркивает: независимого подтверждения подлинности записи нет. Примечательно, что разговор ведётся на русском языке, что контрастирует с официальной позицией Киева о полном отказе от русского языка в публичном пространстве.

В беседе также упоминаются имена «Ринат» и «Беня» — журналисты предполагают, что речь может идти об украинском олигархе Ринате Ахметове и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Ранее сенатор Линдси Грэм* инициировал разработку законопроекта, предполагающего признание Российской Федерации «государством — спонсором терроризма». Он утверждает, что в ходе конфликта с Украиной Москва «похитила более 19 000 украинских детей», что он расценивает как «варварский акт».