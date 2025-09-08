Мессенджер MAX
7 сентября, 22:12

В СМИ появилась запись разговора Ермака и Сырского с обсуждением взятки сенатору Грэму*

Aydinlik: Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму* в обмен на вооружения

Александр Сырский и Андрей Ермак. Обложка © Минобороны Украины / ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Турецкая газета Aydinlik опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлён разговор главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского. На записи политики обсуждают дефицит боеприпасов и возможное вовлечение американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* в лоббирование интересов Киева.

Издание заявляет, что в беседе звучат намёки на коррупционные схемы, однако подчёркивает: независимого подтверждения подлинности записи нет. Примечательно, что разговор ведётся на русском языке, что контрастирует с официальной позицией Киева о полном отказе от русского языка в публичном пространстве.

В беседе также упоминаются имена «Ринат» и «Беня» — журналисты предполагают, что речь может идти об украинском олигархе Ринате Ахметове и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

«Немедленный крах»: В ЕС назвали быстрый способ сместить Зеленского
Ранее сенатор Линдси Грэм* инициировал разработку законопроекта, предполагающего признание Российской Федерации «государством — спонсором терроризма». Он утверждает, что в ходе конфликта с Украиной Москва «похитила более 19 000 украинских детей», что он расценивает как «варварский акт».

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

