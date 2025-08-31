Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
31 августа, 12:14

«Людоловы» на кладбище: Священник отпел убитого ВСУшника и тут же занял его место на фронте

На Украине мобилизован священник УПЦ во время отпевания бойца ВСУ на кладбище

Обложка © freepik

На Украине сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования, военкомат) схватили священника прямо на кладбище, где он отпевал погибшего солдата ВСУ, и сразу отправили в ряды украинской армии. Об этом сообщил в телеграм-канале мобилизованный священник Иоанн Полищук.

«Протоиерею Владимиру Главацкому ТЦК вручил повестку прямо в облачениях у могилы. Как водится, нарисовали наскоро ВВК и уже отец Владимир на полигоне. Приход без священника», — написал он.

Протоиерей Владимир Главацкий служил настоятелем Михайловской общины Ровенской епархии в Пирятине. Инцидент произошёл 29 августа. Сейчас о дальнейшей судьбе протоиерея информации нет.

«Пастырь — не наёмник»: В УПЦ напомнили украинским людоловам о Божьем законе и гневе всевышнего
«Пастырь — не наёмник»: В УПЦ напомнили украинским людоловам о Божьем законе и гневе всевышнего

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области представители ТЦК мобилизовали священника Украинской православной церкви прямо во время крестного хода в Почаевскую лавру. В военкомате факт мобилизации Богдана Матвеева подтвердили. В комментарии для СМИ представители ТЦК заявили, что законодательство не предусматривает абсолютных исключений для мобилизации каких-либо категорий граждан на время действия военного положения.

Татьяна Миссуми
