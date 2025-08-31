«Людоловы» на кладбище: Священник отпел убитого ВСУшника и тут же занял его место на фронте
На Украине сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования, военкомат) схватили священника прямо на кладбище, где он отпевал погибшего солдата ВСУ, и сразу отправили в ряды украинской армии. Об этом сообщил в телеграм-канале мобилизованный священник Иоанн Полищук.
«Протоиерею Владимиру Главацкому ТЦК вручил повестку прямо в облачениях у могилы. Как водится, нарисовали наскоро ВВК и уже отец Владимир на полигоне. Приход без священника», — написал он.
Протоиерей Владимир Главацкий служил настоятелем Михайловской общины Ровенской епархии в Пирятине. Инцидент произошёл 29 августа. Сейчас о дальнейшей судьбе протоиерея информации нет.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области представители ТЦК мобилизовали священника Украинской православной церкви прямо во время крестного хода в Почаевскую лавру. В военкомате факт мобилизации Богдана Матвеева подтвердили. В комментарии для СМИ представители ТЦК заявили, что законодательство не предусматривает абсолютных исключений для мобилизации каких-либо категорий граждан на время действия военного положения.