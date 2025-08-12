«Пастырь — не наёмник»: В УПЦ напомнили украинским людоловам о Божьем законе и гневе всевышнего
Митрополит Лука: Мобилизация священников является попыткой обезглавить УПЦ
Обложка © Telegram / Запорожская епархия УПЦ
Мобилизация священников Украинской православной церкви будет иметь серьёзные последствия. Об этом заявил высокопоставленный архиерей УПЦ митрополит Запорожский Лука.
«Принуждение священнослужителей к мобилизации — это не просто нарушение его прав. Это попытка обезглавить приходы. Это посягательство на саму Церковь как духовный организм — Тело Христово. Ведь пастырь — не чиновник и не наёмный работник», — говорится в публикации священника на сайте УПЦ.
Митрополит призвал Правительство Украины не навлекать на себя гнев Божий и не мобилизовывать пастырей. По его словам, такое отношение к священнослужителям повлечёт только гнев народа. Лука напомнил, что помимо законов военного времени, есть ещё и Божий закон.
Напомним, в последнее время сотрудники украинских ТЦК (военкоматов), которых в народе называют людоловами, стали мобилизовывать священнослужителей. Так, например, в Харькове на днях принудительно мобилизовали двух священников УПЦ. А до этого мобилизации подвергся диакон из Ровенской области.