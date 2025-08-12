«Пастырь — не наёмник»: В УПЦ напомнили украинским людоловам о Божьем законе и гневе всевышнего

Мобилизация священников Украинской православной церкви будет иметь серьёзные последствия. Об этом заявил высокопоставленный архиерей УПЦ митрополит Запорожский Лука.

«Принуждение священнослужителей к мобилизации — это не просто нарушение его прав. Это попытка обезглавить приходы. Это посягательство на саму Церковь как духовный организм — Тело Христово. Ведь пастырь — не чиновник и не наёмный работник», — говорится в публикации священника на сайте УПЦ.