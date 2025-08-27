На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ во время крестного хода

В Тернопольской области представители ТЦК мобилизовали священника Украинской православной церкви прямо во время крестного хода в Почаевскую лавру. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным журналиста Константина Андреюка, на данный момент священнослужитель доставлен на Ровенский полигон. Издание «Страна» уточняет, что речь идёт о протоиерее Богдане Матвееве, который является клириком Кременчугской епархии и отцом пятерых несовершеннолетних детей. При этом у него есть ещё один сын, который находится в зоне боевых действий.

В Тернопольском областном ТЦК факт мобилизации Богдана Матвеева подтвердили. В комментарии для СМИ представители центра заявили, что законодательство не предусматривает абсолютных исключений для мобилизации каких-либо категорий граждан на время действия военного положения. В ведомстве добавили, что ключевым фактором является наличие законных оснований для отсрочки или брони. По их данным, гражданин Матвеев таким правом не пользовался и не был забронирован в установленном порядке, в связи с чем был призван на общих основаниях.