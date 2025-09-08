Киевское руководство требует от украинских солдат уродовать лица мёртвых иностранных наёмников до неузнаваемости, чтобы скрыть количество погибших легионеров в рядах ВСУ. О страшном приказе узнал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Количество погибших американских наёмников установить достаточно сложно. Этот вопрос активно скрывается украинской стороной. Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, <…> либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно», — заявил дипломат РИА «Новости».