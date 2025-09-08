«Полностью обезличить!» Киев нашёл страшный способ скрыть число мёртвых наёмников ВСУ
Посол Мирошник узнал, что Киев скрывает число погибших наёмников ВСУ, уродуя их
Киевское руководство требует от украинских солдат уродовать лица мёртвых иностранных наёмников до неузнаваемости, чтобы скрыть количество погибших легионеров в рядах ВСУ. О страшном приказе узнал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Количество погибших американских наёмников установить достаточно сложно. Этот вопрос активно скрывается украинской стороной. Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, <…> либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно», — заявил дипломат РИА «Новости».
Ранее издание The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщило, что в ходе специальной военной операции на Украине были уничтожены как минимум 92 американских наёмника в рядах ВСУ. Киев активно привлекает американцев и других иностранцев для компенсации катастрофических потерь в живой силе, отмечается в публикации. При этом Вооружённые сил Украины с начала специальной военной операции потеряли уже 1,8 миллиона солдат. Это означает, что ежедневно на верную гибель отправляется около 650 ВСУшников.