В ходе специальной военной операции на Украине были уничтожены не менее 92 американских наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации.

По информации издания, с начала конфликта в Украину для участия в боевых действиях могли прибыть от одной до нескольких тысяч наемников из Соединённых Штатов. Их базовый оклад сравним с заработком украинских военных и составляет около тысячи долларов в месяц, а дополнительные боевые выплаты могут достигать трёх тысяч долларов.

NYT уточняет, что Киев активно привлекает американцев и других иностранцев для компенсации катастрофических потерь в живой силе.