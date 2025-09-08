Увеличивается количество пожилых американских наёмников, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, большая часть этих людей не имеет военного опыта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на интервью с военнослужащими и сотрудниками гуманитарных миссий.

По данным издания, Украина активно привлекает иностранцев из-за проблем с набором в армию. Добровольцам предлагают зарплату от $1 тыс. до $3 тыс. в месяц. Они служат в регулярных подразделениях или международных легионах. Мотивация таких добровольцев разнообразна — от идеологических убеждений до желания заработать или избежать правосудия на родине.

Командиры ВСУ отмечают, что среди добровольцев встречаются люди с криминальным прошлым и проблемами со здоровьем. Несмотря на снижение потока желающих из США, в украинской армии могут находиться несколько тысяч иностранных наёмников.