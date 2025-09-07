Наёмники из Польши, Румынии и Болгарии присоединились к боевикам киевского режима. Об этом сообщил боец военной разведки группировки войск «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации с позывным Дондос.

«На линии фронта находятся поляки, румыны и болгары. Их основная мотивация — деньги. <...> Наёмники приходят за деньгами, которые им обещают», — указал разведчик, слова которого приводит РИА «Новости».

Военнослужащий отметил, что не все иностранные наёмники успевают получить оплату от киевского режима. Группа часто теряет своих бойцов на поле боя до того, как они успевают получить денежные выплаты.