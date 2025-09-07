Российский разведчик раскрыл, наёмники из каких стран воюют за ВСУ
Российский разведчик рассказал о наёмниках ВСУ из Польши, Румынии и Болгарии
Наёмники из Польши, Румынии и Болгарии присоединились к боевикам киевского режима. Об этом сообщил боец военной разведки группировки войск «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации с позывным Дондос.
«На линии фронта находятся поляки, румыны и болгары. Их основная мотивация — деньги. <...> Наёмники приходят за деньгами, которые им обещают», — указал разведчик, слова которого приводит РИА «Новости».
Военнослужащий отметил, что не все иностранные наёмники успевают получить оплату от киевского режима. Группа часто теряет своих бойцов на поле боя до того, как они успевают получить денежные выплаты.
Ранее депутат Верховной Рады объявил о размещении военного контингента «коалиции желающих» на Украине. По его словам, это произойдёт не после окончания конфликта, а уже сейчас. Франция планирует направить самый крупный воинский контингент. Дания занимает второе место по числу войск, следом идут Нидерланды и Великобритания.