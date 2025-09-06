На Украине точка в военном конфликте может быть поставлена уже в текущем году, если западные страны окажут на Россию беспрецедентное давление. Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Может война закончиться в этом году? Может», — цитирует украинского чиновника телеканал ТСН. По его словам, для завершения конфликта необходимо «совпадение многих факторов», в том числе Запад должен усилить антироссийские санкции и продолжить оказывать экономическую помощь Киеву.