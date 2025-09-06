Разведка Украины допустила завершение СВО в 2025 году
Спикер ГУР Украины Юсов заявил, что конфликт может закончиться в 2025 году
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
На Украине точка в военном конфликте может быть поставлена уже в текущем году, если западные страны окажут на Россию беспрецедентное давление. Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов.
«Может война закончиться в этом году? Может», — цитирует украинского чиновника телеканал ТСН. По его словам, для завершения конфликта необходимо «совпадение многих факторов», в том числе Запад должен усилить антироссийские санкции и продолжить оказывать экономическую помощь Киеву.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможен консенсус по вопросам безопасности Украины после завершения конфликта. Он отметил, что варианты обеспечения безопасности обсуждались в Анкоридже.