Трамп предупредил о высокой цене при продолжении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости урегулирования украинского конфликта, предупредив о высокой цене, которую придется заплатить в противном случае. С таким заявлением он выступил в Белом доме.

«Украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой», — сказал Трамп.

Ранее президент Соединённых Штатов выразил намерение организовать встречу между лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что стороны пока не готовы к такому шагу. В интервью одному из телеканалов Трамп заявил о готовности его администрации способствовать мирному разрешению конфликта на Украине и выразил уверенность в возможности достижения компромисса между сторонами.