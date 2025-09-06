Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 21:09

Трамп предупредил о высокой цене при продолжении украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости урегулирования украинского конфликта, предупредив о высокой цене, которую придется заплатить в противном случае. С таким заявлением он выступил в Белом доме.

«Украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой», — сказал Трамп.

Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны
Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны

Ранее президент Соединённых Штатов выразил намерение организовать встречу между лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что стороны пока не готовы к такому шагу. В интервью одному из телеканалов Трамп заявил о готовности его администрации способствовать мирному разрешению конфликта на Украине и выразил уверенность в возможности достижения компромисса между сторонами.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar