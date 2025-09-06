Иностранный контингент прибывает на Украину уже сейчас, заявил депутат Рады

Военный контингент «коалиции желающих» будет размещён на Украине не после завершения конфликта, а уже сейчас. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Контингент должен быть не менее 20 тысяч человек. Максимально он может дойти до 50 тысяч человек», — сказал депутат.

По словам нардепа, крупнейший воинский контингент планирует направить Франция. На второй позиции по количеству войск находится Дания, на третьей — Нидерланды, а на четвёртой — Великобритания.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен сохранять конфронтацию с Россией и после окончания конфликта на Украине. Генеральный секретарь также отметил решимость альянса противодействовать вызовам, исходящим от Китая. При этом он подтвердил, что в планы НАТО не входит распространение действия статьи 5 Вашингтонского договора на государства Азиатско-Тихоокеанского региона.