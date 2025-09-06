Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 17:49

Иностранный контингент прибывает на Украину уже сейчас, заявил депутат Рады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Военный контингент «коалиции желающих» будет размещён на Украине не после завершения конфликта, а уже сейчас. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Контингент должен быть не менее 20 тысяч человек. Максимально он может дойти до 50 тысяч человек», — сказал депутат.

По словам нардепа, крупнейший воинский контингент планирует направить Франция. На второй позиции по количеству войск находится Дания, на третьей — Нидерланды, а на четвёртой — Великобритания.

В США боятся войны с Россией из-за отчаяния лидеров Европы
В США боятся войны с Россией из-за отчаяния лидеров Европы

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен сохранять конфронтацию с Россией и после окончания конфликта на Украине. Генеральный секретарь также отметил решимость альянса противодействовать вызовам, исходящим от Китая. При этом он подтвердил, что в планы НАТО не входит распространение действия статьи 5 Вашингтонского договора на государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar