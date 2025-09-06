Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
6 сентября, 13:26

В США боятся войны с Россией из-за отчаяния лидеров Европы

Макгрегор: Отчаяние глав европейских государств ведёт к войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Европейские лидеры своими действиями активно приближают начало полномасштабного военного конфликта с Россией. Такую оценку ситуации дал в своём блоге отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Лидеры стран Европы в отчаянии и всё ближе ведут к началу войны с Россией», — предупредил он. По мнению отставного офицера, главы европейских государств демонстрируют готовность идти по опасному пути, который может закончиться открытым противостоянием.

Медведев объяснил, зачем на Западе придумали «российскую угрозу»
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен сохранять конфронтацию с Россией и после окончания конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что союз намерен противостоять вызовам, источником которых является Китай. Вместе с тем он заверил, что НАТО не планирует расширять сферу действия пятой статьи учредительного договора на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

