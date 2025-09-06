«Лидеры стран Европы в отчаянии и всё ближе ведут к началу войны с Россией», — предупредил он. По мнению отставного офицера, главы европейских государств демонстрируют готовность идти по опасному пути, который может закончиться открытым противостоянием.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен сохранять конфронтацию с Россией и после окончания конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что союз намерен противостоять вызовам, источником которых является Китай. Вместе с тем он заверил, что НАТО не планирует расширять сферу действия пятой статьи учредительного договора на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.