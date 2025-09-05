Медведев объяснил, зачем на Западе придумали «российскую угрозу»

Европейские страны сознательно создали миф о российской угрозе для решения внутренних политических задач и оправдания крупных финансовых расходов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

«(Страны Европы) придумали себе российскую угрозу. Как я понимаю, это просто способ сплотить электорат в тех или иных странах, ну и израсходовать деньги на определённые цели. Везде за этим стоит и вполне очевидный экономический интерес», — сказал политик.

Таким образом Медведев прокомментировал недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о миллионных тратах на укрепление границ.

Медведев подчеркнул, что Россия никому в Европе не угрожает и не намерена пересматривать границы европейских государств. Он добавил, что если европейцам хочется заниматься строительством стен на границе с Россией, то пускай продолжают, но в проигрыше от этого будет вовсе не Россия. Заместитель председателя Совбеза также отметил, что Финляндия и соседние с ней страны потеряли очень большие деньги от таких действий, включая средства, вложенные в российскую экономику.