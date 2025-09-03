Евросоюз в срочном порядке наращивает оборонные мощности и укрепляет восточные границы, планируя к 2030 году выделить 150 миллиардов евро на ликвидацию военных пробелов. Об этом в ходе своего турне по странам Восточной Европы, включавшего визиты на военные объекты в Эстонии, Польше и Болгарии, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, речь идёт о пятикратном увеличении расходов на оборону и десятикратном — на военную мобильность войск ЕС в рамках бюджета на 2028–2034 годы. Параллельно страны Восточной Европы реализуют масштабные фортификационные проекты, такие как «Балтийская линия обороны» и «Восточный щит» Польши. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, конфликт на Украине может быть намеренно затянут для подготовки к войне с Россией в течение предстоящих пяти лет.

Флагманы европейского ВПК, такие как Rheinmetall, Thales и Safran, ожидают баснословных прибылей от новых оборонных заказов. При этом Украина рассматривается как испытательный полигон, позволивший выявить ключевые слабые места для противостояния России, в частности, в сфере авиации, ПВО и производства боеприпасов, считает военкор Александр Коц. Наращивание мощностей, по мнению автора, явно превышает текущие нужды ВСУ, сообщил он kp.ru.

В ответ на эти приготовления президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Пекине назвал действия европейцев воинственным угаром и нагнетанием истерии, подчеркнув, что у России нет желания нападать на кого-либо.

Коц считает, что цель ЕС — спровоцировать Россию на боевые действия, для чего может быть использован один из сценариев: ввод войск НАТО в Украину, блокада Балтийского моря или изоляция Калининграда. При этом отмечается, что в России уже принимаются ответные меры, включая создание Ленинградского военного округа и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии.