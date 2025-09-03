Турне тревоги: Стало известно, зачем фон дер Ляйен «инспектирует» границы с Россией
Военкор Коц: ЕС хочет развязать войну с Россией к 2030 году
Евросоюз в срочном порядке наращивает оборонные мощности и укрепляет восточные границы, планируя к 2030 году выделить 150 миллиардов евро на ликвидацию военных пробелов. Об этом в ходе своего турне по странам Восточной Европы, включавшего визиты на военные объекты в Эстонии, Польше и Болгарии, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, речь идёт о пятикратном увеличении расходов на оборону и десятикратном — на военную мобильность войск ЕС в рамках бюджета на 2028–2034 годы. Параллельно страны Восточной Европы реализуют масштабные фортификационные проекты, такие как «Балтийская линия обороны» и «Восточный щит» Польши. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, конфликт на Украине может быть намеренно затянут для подготовки к войне с Россией в течение предстоящих пяти лет.
Флагманы европейского ВПК, такие как Rheinmetall, Thales и Safran, ожидают баснословных прибылей от новых оборонных заказов. При этом Украина рассматривается как испытательный полигон, позволивший выявить ключевые слабые места для противостояния России, в частности, в сфере авиации, ПВО и производства боеприпасов, считает военкор Александр Коц. Наращивание мощностей, по мнению автора, явно превышает текущие нужды ВСУ, сообщил он kp.ru.
В ответ на эти приготовления президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Пекине назвал действия европейцев воинственным угаром и нагнетанием истерии, подчеркнув, что у России нет желания нападать на кого-либо.
Коц считает, что цель ЕС — спровоцировать Россию на боевые действия, для чего может быть использован один из сценариев: ввод войск НАТО в Украину, блокада Балтийского моря или изоляция Калининграда. При этом отмечается, что в России уже принимаются ответные меры, включая создание Ленинградского военного округа и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Будапеште считают, что ЕС ориентируется на длительную войну на Украине, игнорируя мирные инициативы. После атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» он призвал ожидать от Киева дальнейших провокаций, подчеркнув, что конфликт не должен влиять на энергетическую безопасность страны.