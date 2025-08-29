Коллективный Запад не смог «поставить Россию на колени», несмотря на усилия «европейского провоенного мейнстрима». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит Ruptly.

Дипломат подчеркнул, что Москву не удалось сломить ни экономически, ни каким-либо другим способом. Сийярто обратил внимание на то, что лидеры западных стран совершили ошибки в своей политике и не приняли никаких мер для урегулирования конфликта на Украине.

«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики. Когда конфликт завершится, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему они выбрали данную стратегию», — подытожил глава венгерской дипломатии.