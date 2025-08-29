Сийярто заявил, что европейские элиты не смогли поставить Россию на колени
Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Коллективный Запад не смог «поставить Россию на колени», несмотря на усилия «европейского провоенного мейнстрима». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит Ruptly.
Дипломат подчеркнул, что Москву не удалось сломить ни экономически, ни каким-либо другим способом. Сийярто обратил внимание на то, что лидеры западных стран совершили ошибки в своей политике и не приняли никаких мер для урегулирования конфликта на Украине.
«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики. Когда конфликт завершится, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему они выбрали данную стратегию», — подытожил глава венгерской дипломатии.
Кроме того, Сийярто призвал Будапешт быть готовым к новым провокациям со стороны киевского режима после многократных ударов Вооружённых сил Украины по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что нахождение Незалежной в состоянии конфликта не даёт ей права ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии. По его мнению, заявления о том, что страны ЕС или НАТО должны опасаться нападения России, являются ложью. Он добавил, что на Будапешт никто не нападал.