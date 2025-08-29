Сийярто призвал готовиться к новым провокациям Киева против Венгрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV
Венгрия должна быть готова к возможным, более грубым, провокациям со стороны Украины после многократных ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом на фестивале Tranzit заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Нам надо готовиться к тому, что со стороны Украины последуют ещё более грубые провокации, чем были когда-либо до сих пор, чтобы втянуть нас в их войну», — сказал он.
Нахождение Украины в состоянии конфликта не даёт ей права ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии, подчеркнул глава МИД. По его мнению, заявления о том, что страны ЕС или НАТО должны опасаться нападения России, являются ложью. Он добавил, что на Будапешт никто не нападал.
Ранее сообщалось, что ключевой канал для поставок российской нефти в Европу — нефтепровод «Дружба» — вновь подвергся ударам ВСУ, из-за чего Венгрия осталась без жизненно важных энергоресурсов. После этого Венгрия не исключила возможности прекращения поставок электроэнергии на Украину, которые покрывают до 40% украинского импорта.