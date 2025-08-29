Сийярто призвал готовиться к новым провокациям Киева против Венгрии

Венгрия должна быть готова к возможным, более грубым, провокациям со стороны Украины после многократных ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом на фестивале Tranzit заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Нам надо готовиться к тому, что со стороны Украины последуют ещё более грубые провокации, чем были когда-либо до сих пор, чтобы втянуть нас в их войну», — сказал он.