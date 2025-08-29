Снова портит праздник Киеву: Венгрия может заблокировать планы ЕС по обучению ВСУшников

Венгрия может заблокировать планы Европейского союза по проведению военных учений на территории Украины после потенциального прекращения огня. Данную информацию передаёт издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно публикации, текущий мандат миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих, в рамках которого 23 страны альянса вместе с Норвегией и Канадой подготовили около 80 тысяч солдат, не предусматривает деятельности на территории Незалежной. Для развёртывания учебных программ непосредственно на Украине после прекращения боевых действий потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов союза.

Издание отмечает, что это правило предоставляет Венгрии право наложить вето на инициативу. Таким образом, Будапешт потенциально может в одиночку заблокировать расширение мандата миссии.