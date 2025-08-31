Мессенджер MAX
31 августа, 11:18

Вечная война: Во Франции раскрыли планы ЕС по конфликту на Украине

Филиппо: Встреча глав МИД ЕС указывает на подготовку Брюсселя к затяжной войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что встреча глав МИД стран ЕС свидетельствует о подготовке Брюсселя к длительной войне на Украине. Об этом он написал в своей публикации в социальной сети. Филиппо призвал Францию как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды евро.

«Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!» — так политик отреагировал.

Дмитриев: В Вашингтоне поняли, что лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине
Дмитриев: В Вашингтоне поняли, что лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель и большинство стран-членов Евросоюза готовятся к длительной войне, а не к поиску мирного решения конфликта на Украине. Он призвал Будапешт готовиться к новым провокациям Киева после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». А также отметил, что конфликт на Украине не оправдывает угрозу энергоснабжению Венгрии.

