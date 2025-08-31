Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что встреча глав МИД стран ЕС свидетельствует о подготовке Брюсселя к длительной войне на Украине. Об этом он написал в своей публикации в социальной сети. Филиппо призвал Францию как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды евро.

«Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!» — так политик отреагировал.