Фон дер Ляйен задумала реформу Еврокомиссии ради усиления своей власти
Politico: Фон дер Ляйен готовит реформу Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В Европейском союзе разрабатывается план реформирования Европейской комиссии (ЕК). Об этом 4 сентября сообщила газета Politico, ссылаясь на собственные документы. Инициатором изменений стала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По данным издания, планы по реформированию исполнительной власти ЕС будут представлены не позднее начала следующего года. Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать запутанную систему государственной службы более эффективной и экономичной.
Как отмечает Politico, комиссару ЕС по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петру Серафину поручено провести анализ работы организации и осуществить «внешний сравнительный анализ». Осенью 2025 года запланировано созвать группу высокого уровня для консультаций, в которую войдут от семи до девяти экспертов из госсектора и академической среды. К работе могут быть привлечены представители других организаций и частного сектора в качестве приглашённых экспертов.
Указывается и на то, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен стремилась оптимизировать процесс принятия решений, сосредоточив управление в штаб-квартире в Брюсселе. Это было необходимо, чтобы обеспечить более быструю реакцию ЕС на кризисы.
Ранее в Европейском парламенте обсуждалась возможность вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Инициатором данной процедуры выступила фракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Левые силы Европарламента активно собирали подписи для запуска вотума недоверия, спустя всего полтора месяца после предыдущей попытки. Фон дер Ляйен подвергалась критике за предполагаемое бездействие в отношении ситуации в секторе Газа, заключение торговой сделки с Соединёнными Штатами, которая оценивается как невыгодная для Евросоюза, а также за её отказ от ряда экологических инициатив.