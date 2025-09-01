Flightradar опроверг сбой GPS на самолёте Урсулы фон дер Ляйен

Сервис для отслеживания передвижения воздушных судов Flightradar в соцсети Х опроверг слухи о сбое GPS на самолёте, в котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сигнал транспондера, который передаёт самолёт, содержит значение NIC. Этот код указывает на качество и согласованность навигационных данных, полученных самолётом. Полёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту показывал стабильное значение NIC от взлёта до посадки», — говорится в сообщении сервиса, который отслеживает перелёты в реальном времени.