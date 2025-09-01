Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 20:42

Flightradar опроверг сбой GPS на самолёте Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сервис для отслеживания передвижения воздушных судов Flightradar в соцсети Х опроверг слухи о сбое GPS на самолёте, в котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сигнал транспондера, который передаёт самолёт, содержит значение NIC. Этот код указывает на качество и согласованность навигационных данных, полученных самолётом. Полёт с Урсулой фон дер Ляйен на борту показывал стабильное значение NIC от взлёта до посадки», — говорится в сообщении сервиса, который отслеживает перелёты в реальном времени.

Единственным отклонением стало приземление борта на девять минут позже положенного времени. Полёт должен был занять 1 час 48 минут, но фактически продолжался 1 час 57 минут.

Самолёт-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском
Самолёт-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском

Ранее газета Financial Times сообщила, что самолёт с главой ЕК зашёл на посадку в болгарском аэропорту Пловдив без GPS. В случившемся сразу поспешили обвинить Россию, заявив, что это якобы «российская интерференционная атака», которая вывела навигационные системы из строя.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Урсула фон дер Ляйен
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar