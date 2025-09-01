Кремль пресёк поиски «российского следа» на сбившемся с пути самолёте фон дер Ляйен
Песков: Россия не вмешивалась в работу системы GPS самолёта фон дер Ляйен
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет совершенно никакого отношения к сбою в работе навигационной системы самолёта, в котором летела глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Так он прокомментировал газете Financial Times материал о «подозрительном российском GPS-вмешательстве».
«Ваша информация неверна», — сообщил Песков журналистам.
Напомним, что в Болгарии из-за сбоя в системе самолёт с Урсулой фон дер Ляйен пришлось сажать пилотам вручную, ориентируясь по бумажной карте. GPS вырубился «во всей зоне аэропорта», когда борт заходил на посадку. Ни у кого в салоне не было сомнений, что за всем этим стоит Россия.