Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет совершенно никакого отношения к сбою в работе навигационной системы самолёта, в котором летела глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Так он прокомментировал газете Financial Times материал о «подозрительном российском GPS-вмешательстве».

Напомним, что в Болгарии из-за сбоя в системе самолёт с Урсулой фон дер Ляйен пришлось сажать пилотам вручную, ориентируясь по бумажной карте. GPS вырубился «во всей зоне аэропорта», когда борт заходил на посадку. Ни у кого в салоне не было сомнений, что за всем этим стоит Россия.