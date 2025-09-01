Самолёт фон дер Ляйен экстренно посадили в Болгарии по бумажным картам из-за отказа GPS

При посадке самолёта с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошел сбой системы навигации. Пилоту пришлось приземлять лайнер вручную, используя бумажные карты. Об этом сообщил Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Во всей зоне аэропорта GPS отключился», — говорится в материале.

Сбой произошёл при заходе самолёта на посадку в городской аэропорт Пловдива в воскресенье, 31 августа, днём. Пилот вынужден был кружиться над аэропортом около часа, прежде чем решить приземлить самолёт вручную. Болгарское управление воздушного движения подтвердило инцидент с воздушным судном главы ЕК. Там считают, что сбой произошёл якобы из-за «вмешательства со стороны».