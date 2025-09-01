Самолёт фон дер Ляйен экстренно посадили в Болгарии по бумажным картам из-за отказа GPS
При посадке самолёта с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошел сбой системы навигации. Пилоту пришлось приземлять лайнер вручную, используя бумажные карты. Об этом сообщил Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Во всей зоне аэропорта GPS отключился», — говорится в материале.
Сбой произошёл при заходе самолёта на посадку в городской аэропорт Пловдива в воскресенье, 31 августа, днём. Пилот вынужден был кружиться над аэропортом около часа, прежде чем решить приземлить самолёт вручную. Болгарское управление воздушного движения подтвердило инцидент с воздушным судном главы ЕК. Там считают, что сбой произошёл якобы из-за «вмешательства со стороны».
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС имеет «чёткий план» по развёртыванию многонациональных сил на территории Украины после установления режима прекращения огня. По её словам, соглашение согласовано с администрацией Белого дома. Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия изучает новые источники финансирования для устойчивой поддержки вооружённых сил Украины, и работа над деталями продвигается успешно.