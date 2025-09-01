Фон дер Ляйен заявила о готовности плана отправки европейских войск на Украину

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, что Европейский союз имеет «чёткий план» для развёртывания многонациональных сил на украинской территории после установления режима прекращения огня. Она отметила, что данное соглашение было согласовано с администрацией Белого дома, пишет Financial Times.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия изучает новые источники финансирования для устойчивой поддержки вооружённых сил Украины. По её словам, работа над деталями продвигается успешно.