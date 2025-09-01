Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о ежегодной оценке военных инвестиций всех стран — членов ЕС. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал эти планы в своей соцсети. Он заявил, что европейские лидеры целенаправленно выбрали курс на конфронтацию с Россией, чтобы держать собственное население в состоянии страха перед перспективой вечной войны.

«Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как всё это происходит у нас на глазах...» — написал Филиппо.

Он призвал граждан Франции обратить пристальное внимание на происходящие процессы. Предложение фон дер Ляйен обязывает государства — члены ЕС выявлять пробелы в оборонной сфере и разрабатывать планы по их устранению.