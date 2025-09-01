Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 09:33

Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен по ЕС и России

Политик Филиппо раскритиковал план фон дер Ляйен по отношению к России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Mich

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о ежегодной оценке военных инвестиций всех стран — членов ЕС. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал эти планы в своей соцсети. Он заявил, что европейские лидеры целенаправленно выбрали курс на конфронтацию с Россией, чтобы держать собственное население в состоянии страха перед перспективой вечной войны.

«Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как всё это происходит у нас на глазах...» написал Филиппо.

Он призвал граждан Франции обратить пристальное внимание на происходящие процессы. Предложение фон дер Ляйен обязывает государства — члены ЕС выявлять пробелы в оборонной сфере и разрабатывать планы по их устранению.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «ясный план» по размещению многонациональных сил на Украине после перемирия. Соглашение достигнуто с Белым домом. Она добавила, что Еврокомиссия ищет новые способы финансирования для поддержки украинской армии, и работа над этим идёт успешно.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    Комментарий
    0
