Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен по ЕС и России
Политик Филиппо раскритиковал план фон дер Ляйен по отношению к России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Mich
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о ежегодной оценке военных инвестиций всех стран — членов ЕС. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал эти планы в своей соцсети. Он заявил, что европейские лидеры целенаправленно выбрали курс на конфронтацию с Россией, чтобы держать собственное население в состоянии страха перед перспективой вечной войны.
«Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как всё это происходит у нас на глазах...» — написал Филиппо.
Он призвал граждан Франции обратить пристальное внимание на происходящие процессы. Предложение фон дер Ляйен обязывает государства — члены ЕС выявлять пробелы в оборонной сфере и разрабатывать планы по их устранению.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «ясный план» по размещению многонациональных сил на Украине после перемирия. Соглашение достигнуто с Белым домом. Она добавила, что Еврокомиссия ищет новые способы финансирования для поддержки украинской армии, и работа над этим идёт успешно.