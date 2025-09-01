Смертельная авиакатастрофа: Два пассажирских самолёта столкнулись в небе США и сгорели

В аэропорту Форт-Морган, штат Колорадо, прямо в воздухе столкнулись два легкомоторных пассажирских самолёта во время захода на посадку. По данным Федерального управления гражданской авиации, пилоты одновременно пытались приземлить свои воздушные суда, что привело к авиакатастрофе. Об этом сообщает New York Post.

В результате столкновения один из пилотов Extra EA-300 погиб на месте. Трое других участников происшествия получили травмы и были срочно госпитализированы, однако их состояние пока не уточняется. Офис шерифа подтвердил, что пострадавших трое.

Самолёты практически полностью уничтожены огнём, а обломки до сих пор лежат на взлётно-посадочной полосе, блокируя её работу. Местные правоохранительные органы уже начали расследование обстоятельств этой аварии.