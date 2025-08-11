Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 07:39

В аэропорту Атланты произошло столкновение двух самолётов

AP: Лайнер со 192 людьми на борту врезался в пустой самолёт в США

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В международном аэропорту Атланты произошло столкновение пассажирского самолёта авиакомпании Delta Air Lines с пустым лайнером. Как сообщает Associated Press, инцидент произошёл при выполнении манёвров на перроне — воздушное судно задело крылом стоявший без экипажа борт.

«На борту коммерческого самолёта находились 192 пассажира, два пилота и четыре бортпроводника», — отмечается в сообщении информагентства.

Представитель Delta Air Lines подтвердил, что в результате происшествия никто не пострадал, а всех пассажиров оперативно пересадили на резервный лайнер.

Рейс DL295 должен был следовать по маршруту Атланта — Гватемала, однако вылет был задержан из-за случившегося столкновления. В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что самолёт турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Стамбула в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Инцидент произошёл из-за внезапного ухудшения самочувствия одного из пилотов.

Алиса Хуссаин
