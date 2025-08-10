Встреча Путина и Трампа
10 августа, 14:27

В Анкаре экстренно сел самолёт из-за вспыхнувших наушников

HavaSosyalMedya: Самолёт вынужденно сел в Анкаре из-за загоревшихся наушников

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Рейс TK2225 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Газиантепа в Стамбул, был вынужден прервать полёт и совершить незапланированную посадку в Анкаре. Причиной стало воспламенение батареи беспроводных наушников, принадлежащих одному из пассажиров, о чём сообщает HavaSosyalMedya.

Судно поднялось в воздух в 12:33 по московскому времени, но уже через 47 минут внепланово приземлилось. В аэропорту Анкары, по данным портала, владелец неисправного гаджета и пассажир, испытавший паническую атаку в результате инцидента, были переданы для помощи медицинским работникам и органам правопорядка.

Позднее, как показывают данные Flightradar24, самолёт продолжил свой маршрут и в 14:58 благополучно достиг Стамбула.

Самолет авиакомпании «Ангара» вернулся в Читу из-за неисправности
Ранее сообщалось, что лайнер турецкой авиакомпании, выполнявший полёт по маршруту Стамбул — Санкт-Петербург, был вынужден возвратиться в аэропорт отправления. Причиной инцидента послужило внезапное ухудшение самочувствия одного из пилотов.

Ольга Сливченко
