В Анкаре экстренно сел самолёт из-за вспыхнувших наушников

Рейс TK2225 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Газиантепа в Стамбул, был вынужден прервать полёт и совершить незапланированную посадку в Анкаре. Причиной стало воспламенение батареи беспроводных наушников, принадлежащих одному из пассажиров, о чём сообщает HavaSosyalMedya.

Судно поднялось в воздух в 12:33 по московскому времени, но уже через 47 минут внепланово приземлилось. В аэропорту Анкары, по данным портала, владелец неисправного гаджета и пассажир, испытавший паническую атаку в результате инцидента, были переданы для помощи медицинским работникам и органам правопорядка.

Позднее, как показывают данные Flightradar24, самолёт продолжил свой маршрут и в 14:58 благополучно достиг Стамбула.