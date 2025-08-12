В США два самолёта столкнулись на взлётной полосе, есть пострадавшие

В аэропорту города Калиспел в американском штате Монтана произошло столкновение двух самолётов на взлётно-посадочной полосе. По данным местной полиции, жертв нет, а пожар локализован.

Кадры с места столкновения самолётов. Видео © X / Nick Sortor

Начальник пожарной службы Калиспела Джей Хейген сообщил NBC Montana, что на борту одного из воздушных судов находились пилот и трое пассажиров. При посадке два самолёта столкнулись и загорелись.

По словам пожарного, пилот и пассажиры смогли покинуть место происшествия без серьёзных травм. Два человека были осмотрены медиками. На месте инцидента работают сотрудники полиции Калиспела, офис шерифа округа Флэтхед и пожарные.