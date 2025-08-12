Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 22:30

В США два самолёта столкнулись на взлётной полосе, есть пострадавшие

В аэропорту города Калиспел в американском штате Монтана произошло столкновение двух самолётов на взлётно-посадочной полосе. По данным местной полиции, жертв нет, а пожар локализован.

Кадры с места столкновения самолётов. Видео © X / Nick Sortor

Начальник пожарной службы Калиспела Джей Хейген сообщил NBC Montana, что на борту одного из воздушных судов находились пилот и трое пассажиров. При посадке два самолёта столкнулись и загорелись.

По словам пожарного, пилот и пассажиры смогли покинуть место происшествия без серьёзных травм. Два человека были осмотрены медиками. На месте инцидента работают сотрудники полиции Калиспела, офис шерифа округа Флэтхед и пожарные.

Самолет авиакомпании «Ангара» вернулся в Читу из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Ангара» вернулся в Читу из-за неисправности

А ранее самолёты столкнулись в аэропорту Атланты. Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Air Lines при выполнении манёвров на перроне задел крылом стоявший без экипажа лайнер. В результате происшествия никто не пострадал, а всех пассажиров оперативно пересадили на резервное воздушное судно.

BannerImage

Обложка © X / Nick Sortor

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar