Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 20:20

Самолёт-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском

Boeing P-8 Poseidon. Обложка © Wikipedia / tataquax

Boeing P-8 Poseidon. Обложка © Wikipedia / tataquax

Американский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВМС США был обнаружен в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска. По данным источников, воздушное судно выполняет разведывательный полёт по маршруту от города Заполярный до села Териберка (протяжённость 170 км), периодически исчезая с радаров.

Самолёт вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии, преодолев около 2500 км. Об этом сообщает SHOT.

Самолёт-разведчик США заметили в небе возле Калининградской области
Самолёт-разведчик США заметили в небе возле Калининградской области

Ранее фиксировалась активность американского беспилотника RQ-4B Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря. Этот аппарат является высокоразвитым разведывательным комплексом.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • НАТО
  • Только на Life
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar