Самолёт-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском
Boeing P-8 Poseidon. Обложка © Wikipedia / tataquax
Американский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВМС США был обнаружен в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска. По данным источников, воздушное судно выполняет разведывательный полёт по маршруту от города Заполярный до села Териберка (протяжённость 170 км), периодически исчезая с радаров.
Самолёт вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии, преодолев около 2500 км. Об этом сообщает SHOT.
Ранее фиксировалась активность американского беспилотника RQ-4B Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря. Этот аппарат является высокоразвитым разведывательным комплексом.