Самолёт-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском

Американский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВМС США был обнаружен в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска. По данным источников, воздушное судно выполняет разведывательный полёт по маршруту от города Заполярный до села Териберка (протяжённость 170 км), периодически исчезая с радаров.