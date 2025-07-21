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Регион
21 июля, 11:37

Самолёт-разведчик США заметили в небе возле Калининградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Разведывательный самолёт Военно-морских сил США был обнаружен в воздушном пространстве возле Калининградской области. Согласно информации сервиса Flightradar, речь идёт о Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17.

Этот летательный аппарат предназначен для дальней радиолокационной разведки, он вылетел с британской авиабазы НАТО «Милденхолл». Его маршрут пролегал вдоль границы Российской Федерации, что вызвало повышенное внимание в регионе.

Точные задачи и цели миссии американского самолёта неизвестны. Однако подобные полёты обычно направлены на сбор разведданных и мониторинг военной активности в приграничных зонах.

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Ранее высокопоставленный американский военный Донахью заявил, что НАТО в случае чего способно быстро подавить ПВО в Калининградской области и захватить Калининград, который окружён странами альянса со всех сторон. В Госдуме заявили, что Россия ответит на такой шаг ядерной боеголовкой. При этом в Кремле отметили особую враждебность таких заявлений.

Владимир Озеров
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