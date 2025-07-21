Самолёт-разведчик США заметили в небе возле Калининградской области

Разведывательный самолёт Военно-морских сил США был обнаружен в воздушном пространстве возле Калининградской области. Согласно информации сервиса Flightradar, речь идёт о Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17.

Этот летательный аппарат предназначен для дальней радиолокационной разведки, он вылетел с британской авиабазы НАТО «Милденхолл». Его маршрут пролегал вдоль границы Российской Федерации, что вызвало повышенное внимание в регионе.