Немецкие и польские туристы ринулись в Калининград есть русские пельмени с икрой

Пограничные пункты Калининградской области столкнулись с беспрецедентным наплывом путешественников из Германии и Польши, что привело к значительным заторам на границе. Иностранные туроператоры активно продают поездки в этот российский регион, привлекая туристов выгодными предложениями. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на границе. Видео © Telegram / SHOT

Спрос на бронирование жилья в Калининграде через зарубежные платформы вырос многократно. В рекламе звучат призывы приехать в город и ощутить весь его колорит, отведав заодно настоящих русских пельменей.

«Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!» — гласят лозунги турагентств.

Рост интереса объясняется доступными ценами и высоким уровнем сервиса. Например, обзорный тур по Калининградской области на шесть дней для гостей из Европы стоит около 517 евро (примерно 47 000 рублей), а десятидневное путешествие летом — 695 евро (около 63 000 рублей). Это значительно дешевле многих европейских направлений.

Несмотря на рекомендации польского МИДа воздержаться от поездок в Россию, многие поляки отмечают положительные впечатления от путешествий по Калининграду, отмечая комфорт и гостеприимство региона.