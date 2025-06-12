Эстонцы взбунтовались против Coca-Cola из-за бутылок с русскими именами
SHOT: В Эстонии требуют убрать бутылки Coca-Cola с русскими именами на упаковке
В Эстонию завезли партию Coca-Cola с именным дизайном. На большинстве бутылок оказались русские имена, а не эстонские. Теперь «неправильную колу» требуют убрать с прилавков, пишет телеграм-канал SHOT.
Вместо ожидаемых имён, таких как «Марк», «Элли», «Давид» и «Адеэле», на полках супермаркетов появились газированные напитки с именами «Настя», «Сергей», «Дмитрий», «Света» и другими, типичными для русскоговорящих. Это вызвало недовольство у эстонцев, которые потребовали убрать «русифицированную» Coca-Cola из продажи.
В свою очередь Coca-Cola заявила, что при создании персонализированных бутылок для Эстонии использовала данные официальной статистики, предоставленной эстонскими властями. Согласно этим данным, самые распространённые имена в Эстонии в 2025 году – Александр (более 11 тысяч человек) и Ольга (10 тысяч человек). В первую десятку популярных имён также вошли Сергей, Владимир, Андрей, Алексей, Ирина, Елена, Светлана и Татьяна.
В последнее время в Эстонии и её ближайших странах-соседах ведётся ожесточённая борьба с русским языком. Напомним, ранее эстонские власти отправили на допрос футболиста «Динамо» из-за слов о России. А в Латвии до уголовного разбирательства дошло выступление местного депутата во время заседания, напомнившего коллегам, что страна не должна стирать и закрывать глаза на русскоязычное население, которое явно преобладает.
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