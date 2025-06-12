Эстонцы взбунтовались против Coca-Cola из-за бутылок с русскими именами

В Эстонию завезли партию Coca-Cola с именным дизайном. На большинстве бутылок оказались русские имена, а не эстонские. Теперь «неправильную колу» требуют убрать с прилавков, пишет телеграм-канал SHOT.





Вместо ожидаемых имён, таких как «Марк», «Элли», «Давид» и «Адеэле», на полках супермаркетов появились газированные напитки с именами «Настя», «Сергей», «Дмитрий», «Света» и другими, типичными для русскоговорящих. Это вызвало недовольство у эстонцев, которые потребовали убрать «русифицированную» Coca-Cola из продажи.

В свою очередь Coca-Cola заявила, что при создании персонализированных бутылок для Эстонии использовала данные официальной статистики, предоставленной эстонскими властями. Согласно этим данным, самые распространённые имена в Эстонии в 2025 году – Александр (более 11 тысяч человек) и Ольга (10 тысяч человек). В первую десятку популярных имён также вошли Сергей, Владимир, Андрей, Алексей, Ирина, Елена, Светлана и Татьяна.