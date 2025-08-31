Американский разведывательный беспилотник кружит над Чёрным морем

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk был зафиксирован в ходе очередного полёта над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили аналитики портала Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов в реальном времени.

Согласно данным сервиса, летательный аппарат, вылетевший с сицилийской авиабазы в воскресенье, совершал манёвры в южной части акватории. В настоящее время дрон продолжает выполнять задание, двигаясь в западном направлении.

RQ-4B Global Hawk является высокоразвитым разведывательным комплексом, предназначенным для проведения операций по наблюдению и сбору информации.