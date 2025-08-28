Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 11:04

Перехват кружившего над Чёрным морем американского самолёта сняли на видео

В Сети появилось видео перехвата боинга США Poseidon над Чёрным морем

В сети появилось видео перехвата самолёта ВМС США P-8A Poseidon российским истребителем над акваторией Чёрного моря. Кадры, опубликованные телеграм-каналом Fighterbomber, сняты с борта российского перехватчика.

Момент перехвата американского самолёта над Чёрным морем. Видео © Telegram / Fighterbomber

На короткой записи видно, как российский истребитель осуществляет стандартную процедуру идентификации и наблюдения за американским разведчиком. Американский P-8A Poseidon, созданный на базе пассажирского Boeing 737, способен нести до 9 тонн вооружения и оснащён современными системами противолодочной борьбы.

Армия России пресекла попытку диверсии ВСУ в Чёрном море
Армия России пресекла попытку диверсии ВСУ в Чёрном море

Ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении двух малых скоростных катеров ВСУ в северо-западной части Чёрного моря силами российского флота. Позднее в сети появились видеозаписи с места разгрома сил противника.

BannerImage

Обложка © Wikipedia / tataquax

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • ВС РФ
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar