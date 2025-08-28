Перехват кружившего над Чёрным морем американского самолёта сняли на видео
В сети появилось видео перехвата самолёта ВМС США P-8A Poseidon российским истребителем над акваторией Чёрного моря. Кадры, опубликованные телеграм-каналом Fighterbomber, сняты с борта российского перехватчика.
Момент перехвата американского самолёта над Чёрным морем. Видео © Telegram / Fighterbomber
На короткой записи видно, как российский истребитель осуществляет стандартную процедуру идентификации и наблюдения за американским разведчиком. Американский P-8A Poseidon, созданный на базе пассажирского Boeing 737, способен нести до 9 тонн вооружения и оснащён современными системами противолодочной борьбы.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении двух малых скоростных катеров ВСУ в северо-западной части Чёрного моря силами российского флота. Позднее в сети появились видеозаписи с места разгрома сил противника.
