Перехват кружившего над Чёрным морем американского самолёта сняли на видео

В сети появилось видео перехвата самолёта ВМС США P-8A Poseidon российским истребителем над акваторией Чёрного моря. Кадры, опубликованные телеграм-каналом Fighterbomber, сняты с борта российского перехватчика.

На короткой записи видно, как российский истребитель осуществляет стандартную процедуру идентификации и наблюдения за американским разведчиком. Американский P-8A Poseidon, созданный на базе пассажирского Boeing 737, способен нести до 9 тонн вооружения и оснащён современными системами противолодочной борьбы.