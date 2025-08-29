Мессенджер MAX
28 августа, 21:55

Пентагон создаёт группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Austin Nooe

Министерство обороны США объявило о создании межведомственной рабочей группы, которая займётся противодействием беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

Он подчеркнул, что угрозы со стороны враждебных дронов усиливаются ежедневно, отметив, что беспилотники применяются как на удалённых театрах военных действий, так и вблизи национальных границ. По словам Хегсета, аппараты могут использоваться для ударов по американским силам и нарушения воздушного пространства страны. В связи с этим он поручил министру Армии США официально сформировать объединённую команду, включающую ведущих специалистов из разных ведомств.

В Белом доме заявили о недовольстве Трампа развитием ситуации на Украине
Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. Киевский режим запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Кроме того, в пакет возможной поставки войдут контейнеры, оборудование для подвески, запчасти, программное обеспечение, пособия для обучения и услуги по техподдержке и логистике.

Тимур Хингеев
