Пентагон создаёт группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам

Министерство обороны США объявило о создании межведомственной рабочей группы, которая займётся противодействием беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

Он подчеркнул, что угрозы со стороны враждебных дронов усиливаются ежедневно, отметив, что беспилотники применяются как на удалённых театрах военных действий, так и вблизи национальных границ. По словам Хегсета, аппараты могут использоваться для ударов по американским силам и нарушения воздушного пространства страны. В связи с этим он поручил министру Армии США официально сформировать объединённую команду, включающую ведущих специалистов из разных ведомств.