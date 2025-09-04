Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен снова грозит вотум недоверия

«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европарламенте инициировала процедуру вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает газета Politico.

«Левая группа в ЕП в среду начала охоту за необходимыми подписями для запуска вотума недоверия против комиссии всего через полтора месяца после предыдущего», — говорится в публикации.

Фон дер Ляйен подвергается критике за её бездействие в отношении конфликта в Газе, за заключение невыгодной торговой сделки с США и за отказ от экологических инициатив.