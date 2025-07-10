Европарламент на пленарном заседании отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге не стали выносить вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Трансляция заседания велась на сайте ЕП.
«Резолюция отклонена», — сказала спикер Европарламента Роберта Метсола.
Известно, что выразили недоверие фон дер Ляйен 175 парламентариев из 553, тогда как 360 депутатов отдали голос за отклонение резолюции. Ещё 18 членов ЕП воздержались.
Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в том, что она наотрез отказывается раскрыть переписку с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой. Недавно в Брюсселе прошла акция протеста, где люди указывали на её связь с коррупционной схемой, в рамках которой в Европу привезли непрошедшую тестирование вакцину от CoViD-19. При этом в мае суд ЕС признал её виновной в сокрытии информации.