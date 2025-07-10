Европарламент на пленарном заседании отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен

Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в том, что она наотрез отказывается раскрыть переписку с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой. Недавно в Брюсселе прошла акция протеста, где люди указывали на её связь с коррупционной схемой, в рамках которой в Европу привезли непрошедшую тестирование вакцину от CoViD-19. При этом в мае суд ЕС признал её виновной в сокрытии информации.