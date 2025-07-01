Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новых санкциях против России вызвали гневную реакцию у пользователей социальной сети X. Они считают, что политика давления на Москву неэффективна.

«Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру на Украине? Эта женщина полностью бредит», — написал пользователь Tsotne Bakuria.

Многие комментаторы отметили, что предыдущие пакеты санкций не принесли желаемого результата, а лишь усугубили экономические проблемы в Европе. Некоторые пользователи призвали к роспуску НАТО и ЕС.

«Мы это уже слышали дюжину раз, 17 пакетов санкций ничего не решили, европейцы только стали больше платить за электричество», — написал András LÁSZLÓ.