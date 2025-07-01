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Регион
1 июля, 04:48

«Эта женщина полностью бредит»: Западные пользователи обрушились на Каллас

Заявление Каллас о санкциях против России вызвало шквал критики на Западе

Кайя Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кайя Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новых санкциях против России вызвали гневную реакцию у пользователей социальной сети X. Они считают, что политика давления на Москву неэффективна.

«Как предыдущие 19 тысяч санкций способствовали миру на Украине? Эта женщина полностью бредит», — написал пользователь Tsotne Bakuria.

Многие комментаторы отметили, что предыдущие пакеты санкций не принесли желаемого результата, а лишь усугубили экономические проблемы в Европе. Некоторые пользователи призвали к роспуску НАТО и ЕС.

«Мы это уже слышали дюжину раз, 17 пакетов санкций ничего не решили, европейцы только стали больше платить за электричество», — написал András LÁSZLÓ.

Двойные стандарты: Каллас своим докладом вызвала скандал в Израиле
Двойные стандарты: Каллас своим докладом вызвала скандал в Израиле

Ранее глава европейской дипломатии Кайя Каллас допускала возможность вступления Канады в Европейский союз. Она отметила, что, несмотря на географические особенности, нельзя полностью исключить такую перспективу, учитывая арктическую границу между Канадой и Европой. Каллас подчеркнула, что у ЕС есть друзья по всему миру, и не исключила неожиданных сценариев расширения союза в будущем.

Антон Голыбин
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