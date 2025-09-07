Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик сообщил о необычном опыте совместного пребывания с иностранными наёмниками в украинском военном госпитале. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту РИА «Новости».

«Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область. — Прим. Life.ru). <...> Были иностранцы, они рассказывали, что они с «Магуры». «Магура» — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец», — рассказал пленный.

Хвостик выразил удивление, что наёмников разместили в общей палате с украинскими военнослужащими, отметив, что они общались исключительно на испанском языке. По словам пленного, медицинский персонал отреагировал на это спокойно, пояснив, что такая практика не является редкостью. Также он подтвердил информацию о существовании испаноязычного батальона в составе 47-й бригады ВСУ.