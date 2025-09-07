Пленный солдат ВСУ рассказал о совместном пребывании с наёмниками в госпитале
РИАН: Пленный солдат ВСУ лежал в госпитале с наёмниками из Латинской Америки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena
Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик сообщил о необычном опыте совместного пребывания с иностранными наёмниками в украинском военном госпитале. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту РИА «Новости».
«Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область. — Прим. Life.ru). <...> Были иностранцы, они рассказывали, что они с «Магуры». «Магура» — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец», — рассказал пленный.
Хвостик выразил удивление, что наёмников разместили в общей палате с украинскими военнослужащими, отметив, что они общались исключительно на испанском языке. По словам пленного, медицинский персонал отреагировал на это спокойно, пояснив, что такая практика не является редкостью. Также он подтвердил информацию о существовании испаноязычного батальона в составе 47-й бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что мобилизованных в Вооружённые силы Украины (ВСУ) отпускали с полигона «Десна» в Черниговской области за деньги. Дмитрий Хвостик отметил, что на самом деле не проводилось никаких учений, а отношение к мобилизованным было коммерческим: если кто-то хотел вернуться домой, ему предлагали заплатить. По его словам, за сумму от трёх до пяти тысяч гривен можно было получить отпуск на пару дней. Пленный также добавил, что деньги передавались командиру батареи.