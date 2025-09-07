Мобилизованных в Вооружённые силы Украины (ВСУ) отпускали с полигона «Десна» в Черниговской области за деньги. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик.

«Никакого учения толком, отношение — коммерция сильная: надо тебе, хочешь домой — давай. Именно с учебки отправляли домой, отпускали. До трёх-пяти тысяч гривен — и ты на пару дней едешь домой», — приводит слова пленного РИА «Новости».

Дмитрий Хвостик добавил, что деньги передавали командиру батареи.