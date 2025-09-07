Пленный Хвостик рассказал, что мобилизованным ВСУ давали отпуск за деньги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena
Мобилизованных в Вооружённые силы Украины (ВСУ) отпускали с полигона «Десна» в Черниговской области за деньги. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик.
«Никакого учения толком, отношение — коммерция сильная: надо тебе, хочешь домой — давай. Именно с учебки отправляли домой, отпускали. До трёх-пяти тысяч гривен — и ты на пару дней едешь домой», — приводит слова пленного РИА «Новости».
Дмитрий Хвостик добавил, что деньги передавали командиру батареи.
Ранее Life.ru сообщал, что Эстония направила в Польшу специализированное подразделение из опытных военных и инструкторов-резервистов для обучения ВСУ. В рамках миссии Legio, в которую входят до десяти человек, эстонские силы обороны обучают украинских солдат основным военным навыкам. Известно, что каждый такой курс для солдат длится примерно два месяца.